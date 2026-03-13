Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дубае 20 туристов обвинили из-за видео атак Ирана

В ОАЭ 20 человек, включая британского туриста, обвинили по закону о киберпреступлениях за публикацию видео ракетных ударов Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Власти Объединенных Арабских Эмиратов предъявили обвинения 20 людям в связи с публикацией видео атак Ирана на территорию страны.

Как сообщает британская газета The Guardian, среди обвиняемых находится 60-летний турист из Великобритании, который посещал Дубай.

По данным издания, мужчину и еще 19 человек обвинили по закону о киберпреступлениях, запрещающему распространение материалов, способных нарушить общественную безопасность.

Следствие утверждает, что обвиняемые использовали интернет или цифровые средства для распространения видео и сообщений о ракетных ударах Ирана. Подозреваемые могли публиковать, пересылать или комментировать ролики, связанные с атаками.

Правозащитная организация Detained in Dubai уточнила, что полиция обнаружила на телефоне британского туриста запись ракетного удара, несмотря на то, что мужчина, по их данным, удалил ее сразу после замечания.

По законодательству ОАЭ за подобные действия может грозить до двух лет тюрьмы, штраф от 20 тыс. до 200 тыс. дирхамов или оба наказания одновременно. Иностранцам также может грозить депортация.

Эксперты отмечают, что под обвинение может попасть не только человек, который первым опубликовал видео, но и любой пользователь, распространивший или прокомментировавший подобный контент.

Ранее сообщалось, что обломки иранского беспилотника повредили здание Международного финансового центра в Дубае. По данным местных властей, пострадавших в результате инцидента не было.

