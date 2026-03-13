В Белгородской области при ударах ВСУ погиб мирный житель, ещё один ранен

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил трагические новости из приграничья. В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Пострадавшего мужчину с множественными травмами срочно доставили в местную ЦРБ.

Источник: Life.ru

«Медики делали всё возможное, чтобы спасти его, но он находился в тяжёлом состоянии… Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным погибшего», — написал Гладков в Telegram-канале.

Ещё один инцидент произошел в селе Грузское Борисовского округа. Там в результате детонации беспилотника пострадал мужчина. С осколочным ранением колена его доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания первой помощи пострадавшего планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Ранее Гладков сообщил о ранении 16-летней девушки в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. По его словам, инцидент произошёл в результате взрыва дрона ВСУ. Девушка получила минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и открытый перелом голени. Губернатор также отметил, что ВСУ атаковали пять муниципалитетов региона.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.