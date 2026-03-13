В Кабардино-Балкарии будут судить предполагаемого убийцу валютчика

«В сентябре 2002 года в лесном Урванского района было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибший был застрелен из самодельного огнестрельного оружия. Установить и задержать подозреваемого в ходе первоначального следствия не удалось, в связи с чем расследование уголовного дела было приостановлено. Тем не менее, работа по уголовном делу не прекращалась. В сентябре 2025 года проведен ряд следственных действий и иных мероприятий. Ключевым доказательством послужили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Сравнительный анализ образцов, изъятых с ногтевых пластин погибшего более 20 лет назад, и экспериментальных образцов обвиняемого показал наличие смешанного генетического материала, что свидетельствует о непосредственном контакте между ними», — рассказали в СК.