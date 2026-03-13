В Кабардино-Балкарии будут судить предполагаемого убийцу валютчика

НАЛЬЧИК, 13 марта. /ТАСС/. Предполагаемого убийцу валютчика будут судить в Кабардино-Балкарии (КБР) за преступление, совершенное больше 20 лет назад, сообщили в региональном СК.
«Следственный комитет РФ по Кабардино-Балкарии завершил расследование убийства валютчика, совершенного в 2002 году. Обвиняемому вменяют совершение преступлений по ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), 162 УК РФ (разбой, совершенный с применение насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) предъявлено местному жителю 1961 года рождения», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что преступление раскрыли спустя 20 лет с помощью современных методов экспертизы. Оперативники задержали мужчину, который признал вину.
«В сентябре 2002 года в лесном Урванского района было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибший был застрелен из самодельного огнестрельного оружия. Установить и задержать подозреваемого в ходе первоначального следствия не удалось, в связи с чем расследование уголовного дела было приостановлено. Тем не менее, работа по уголовном делу не прекращалась. В сентябре 2025 года проведен ряд следственных действий и иных мероприятий. Ключевым доказательством послужили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Сравнительный анализ образцов, изъятых с ногтевых пластин погибшего более 20 лет назад, и экспериментальных образцов обвиняемого показал наличие смешанного генетического материала, что свидетельствует о непосредственном контакте между ними», — рассказали в СК.
Кроме того, дома у мужчины обнаружили и изъяли закопанный в землю глушитель. Следствие установило, что мотивом преступления явилась месть на почве конкуренции в сфере нелегального обмена валюты.