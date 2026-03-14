В Подмосковье возбудили уголовное дело против подростка за поджог двух АЗС

В Подмосковье в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. По данным начальника управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяны Петровой, подросток, действуя под влиянием третьих лиц, совершил поджог двух автозаправочных станций в Истре.
Кроме того, по факту произошедшего также возбуждено дело по статье о террористическом акте.
По данным Петровой, в минувшую пятницу в Истре неизвестные «подтолкнули» подростка к поджогу двух АЗС. Телефонные кураторы приказали 15-летнему юноше поджечь заправки на улицах Школьной и Кооперативной, в результате чего обе бензоколонки были уничтожены огнем.
«…Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ», — проинформировала Петрова.
Как ранее писал KP.RU, в подмосковном Путилково задержан 16-летний юноша, который по заданию злоумышленников устроил взрыв в банке.