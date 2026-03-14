Вашингтон
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Армении продлил домашний арест бизнесмена Карапетяна на месяц

Адвокат Карапетяна заявил о намерении обжаловать решение суда.

Источник: Комсомольская правда

Антикоррупционный суд в Армении продлил домашний арест российского бизнесмена и лидера политической силы «Сильная Армения» Самвела Карапетяна на месяц. Об этом сообщил журналистам один из его адвокатов Арам Вардеванян.

Обвинение инкриминирует Карапетяну призывы к захвату власти в Армении и финансовые махинации.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест еще на месяц. Естественно, данное решение будет обжаловано в апелляционном суде», — отметил адвокат.

Напомним, партия «Сильная Армения» выдвинет Карапетяна кандидатом на пост премьер-министра. По словам координатора движения «По-нашему» Нарека Карапетяна, предприниматель будет представлять партию на предстоящих парламентских выборах.

Ранее KP.RU сообщал, что перед арестом в компании Карапетяна были проведены обыски. Власти обвиняют его в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Правительство Армении предупредило о массовых увольнениях, если поддержка бизнесмена продолжится.

Самвел Карапетян: биография армянского и российского миллиардера
Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, благотворитель, владелец группы «Ташир». С состоянием 3,2 млрд долларов находится на 44 строчке в списке отечественных миллиардеров Forbes 2025 года. Детали биографии бизнесмена — в этом материале.
