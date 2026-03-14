Суд в Армении продлил домашний арест бизнесмена Карапетяна на месяц

Антикоррупционный суд в Армении продлил домашний арест российского бизнесмена и лидера политической силы «Сильная Армения» Самвела Карапетяна на месяц. Об этом сообщил журналистам один из его адвокатов Арам Вардеванян.
Обвинение инкриминирует Карапетяну призывы к захвату власти в Армении и финансовые махинации.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест еще на месяц. Естественно, данное решение будет обжаловано в апелляционном суде», — отметил адвокат.
Напомним, партия «Сильная Армения» выдвинет Карапетяна кандидатом на пост премьер-министра. По словам координатора движения «По-нашему» Нарека Карапетяна, предприниматель будет представлять партию на предстоящих парламентских выборах.
Ранее KP.RU сообщал, что перед арестом в компании Карапетяна были проведены обыски. Власти обвиняют его в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Правительство Армении предупредило о массовых увольнениях, если поддержка бизнесмена продолжится.