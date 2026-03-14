В Краснодаре направили в суд дело о 26 фиктивных справках о предках-итальянцах

Фигурантами стали бывшие начальницы двух отделов ЗАГС на Кубани и три местные жительницы. Следствие считает, что они действовали в составе организованной группы. По версии обвинения, с 2022 по август 2024 года группа внесла в государственные реестры 26 поддельных справок. В них содержались ложные данные о предках-итальянцах у заказчиков. Эти документы позволяли претендовать на гражданство Италии.