В Николаеве произошел взрыв

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило издание «Страна».
В Николаевской, а также Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
