В Абу-Даби задержали 45 человек за съемки и публикацию видео

Khaleej Times: в ОАЭ 45 человек задержали за видео, обвинив их в дезинформации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полиция столицы Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби на фоне эскалации на Ближнем Востоке задержала 45 человек за съемку ряда локаций и публикацию видео, обвинив их в распространении ложной информации, сообщает Khaleej Times.

«Полиция Абу-Даби задержала 45 человек разных национальностей за то, что они снимали разные локации на фоне происходящих событий и публиковали клипы в социальных медиа. Задержанных также обвинили в том, что они распространяли неточную и вводящую в заблуждение информацию», — говорится в публикации издания.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек, однако эти данные не обновлялись с 7 марта. Количество же пострадавших в Иране на 10 марта составляло более 15 тысяч человек.

Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше