В Абу-Даби задержали 45 человек за съемки и публикацию видео

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полиция столицы Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби на фоне эскалации на Ближнем Востоке задержала 45 человек за съемку ряда локаций и публикацию видео, обвинив их в распространении ложной информации, сообщает Khaleej Times.
«Полиция Абу-Даби задержала 45 человек разных национальностей за то, что они снимали разные локации на фоне происходящих событий и публиковали клипы в социальных медиа. Задержанных также обвинили в том, что они распространяли неточную и вводящую в заблуждение информацию», — говорится в публикации издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек, однако эти данные не обновлялись с 7 марта. Количество же пострадавших в Иране на 10 марта составляло более 15 тысяч человек.