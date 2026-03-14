В Николаеве и Одессе прогремели взрывы

Взрывы произошли в Николаеве, информирует издание «Страна.ua».
Кроме того, взрывы прогремели в Одессе и городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Одесской областях включены сирены. Кроме того, тревога с воздуха объявлена в районах Запорожской области, подконтрольных украинской стороне.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.