Молдавия запретила рыбалку на Днестре из-за украинской нефти в реке

Напомним, последние пробы, отобранные в районе населённого пункта Наславча, показали загрязнение 5-го уровня и риски для безопасности людей. В районе Сорок зафиксирован умеренный уровень загрязнения (3-й класс). Риска для здоровья нет, но жителям советуют запастись водой. Специалисты опасаются, что заградительные боны не остановят распространение нефтепродуктов. В Шолданештах, Резине, Оргееве и у водозабора Кишинёва вода в норме. Официальная информация об источнике загрязнения отсутствует. По оценкам наблюдателей, причиной могла стать авария на Днестровской ГЭС. Река Днестр является основным источником питьевого водоснабжения для большей части населения Молдавии.