МВД Катара объявило эвакуацию в некоторых районах страны

Данных о том, где именно проходит вывоз людей, нет.

КАИР, 14 марта. /ТАСС/. МВД Катара объявило временную эвакуацию некоторых районов страны. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«Несколько районов будут временно эвакуированы, пока внешняя угроза не будет устранена», — говорится в сообщении. Данных о том, какие именно районы затронет эвакуация, нет.

28 февраля Иран начал наносить удары в том числе по Катару, после того как США и Израиль начали военную операцию против исламской республики. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше