Директора школы в Приморье будут судить за халатность после травли второклассницы

По версии следствия, в сентябре 2025 года несколько учеников старших классов совершили противоправные действия в отношении восьмилетней второклассницы. Директор школы, как установило следствие, не приняла достаточных мер для профилактики буллинга и не обеспечила безопасные условия пребывания детей.
Инцидент получил широкую огласку после того, как информация о нем распространилась в социальных сетях.
Уголовное дело направлено в Спасский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до трех месяцев.