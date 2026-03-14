Директора школы в Приморье будут судить за халатность после травли второклассницы

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одной из школ Спасска-Дальнего. Руководителя образовательного учреждения обвиняют в халатности, повлекшей нарушение прав ребенка, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

По версии следствия, в сентябре 2025 года несколько учеников старших классов совершили противоправные действия в отношении восьмилетней второклассницы. Директор школы, как установило следствие, не приняла достаточных мер для профилактики буллинга и не обеспечила безопасные условия пребывания детей.

Инцидент получил широкую огласку после того, как информация о нем распространилась в социальных сетях.

Уголовное дело направлено в Спасский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до трех месяцев.