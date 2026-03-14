В Новосибирске дочь до смерти избила беспомощную мать из-за детских обид

В Новосибирске начался суд над 45-летней дочерью, которая до смерти избила свою беспомощную мать. Первое заседание по делу состоялось в Дзержинском районном суде.
По данным прокуратуры, в сентябре 2025 года в квартире в Дзержинском районе проживала 73-летняя пенсионерка, которая в силу заболевания не могла сама ходить и принимать пищу. За ней ухаживала 45-летняя дочь.
— Употребив алкогольные напитки, подсудимая вспомнила детские обиды и нанесла матери, находившейся в беспомощном состоянии, несколько ударов. Из-за полученных травм женщина умерла, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Дзержинского района.
Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Дочь арестовали, ранее она была судима, официально не работала. Женщина не замужем, детей у нее нет.
— Уголовное дело слушается в Дзержинском районном суде Новосибирска, вчера состоялось первое заседание, — сообщила Евгения Дампилова, помощник прокурора Дзержинского района.