При атаке БПЛА на Кубани пострадали три человека

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района Краснодарского края, обломки БПЛА повредили техническое судно, сообщает региональный оперштаб.
«В результате атаки БПЛА в порту “Кавказ” Темрюкского района пострадали три человека. Их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также из-за падения обломков беспилотников повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте работают специальные и экстренные службы.
