Shot: Взрывы прогремели в Краснодарском крае

Взрывы прогремели над Краснодарским краем. Об этом стало известно в субботу, 14 марта.
Местные жители сообщают о мощных взрывах, которые начались около часа ночи. Как рассказали очевидцы, всего прозвучало более десятка громких хлопков в разных районах. В регионе активно работает система противовоздушной обороны (ПВО). По словам жителей, в одном из районов края виден крупный пожар.
Официальной информации о возможных последствиях и пострадавших пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
13 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что количество погибших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску увеличилось с семи до восьми, также ранения получили 47 человек.