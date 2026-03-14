Shot: Взрывы прогремели в Краснодарском крае

Взрывы прогремели над Краснодарским краем. Об этом стало известно в субботу, 14 марта.

Взрывы прогремели над Краснодарским краем. Об этом стало известно в субботу, 14 марта.

Местные жители сообщают о мощных взрывах, которые начались около часа ночи. Как рассказали очевидцы, всего прозвучало более десятка громких хлопков в разных районах. В регионе активно работает система противовоздушной обороны (ПВО). По словам жителей, в одном из районов края виден крупный пожар.

Официальной информации о возможных последствиях и пострадавших пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

13 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что количество погибших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску увеличилось с семи до восьми, также ранения получили 47 человек.