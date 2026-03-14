Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали из-за атаки БПЛА на порт «Кавказ» в Краснодарском крае

В результате атаки беспилотников (БПЛА) на порт «Кавказ» в Темрюкском районе пострадали три человека. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным ведомства, пострадавшие оперативно доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. При падении обломков дронов повреждено техническое судно, на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.

На месте происшествия работают специальные и экстренные службы. Информация о других возможных последствиях уточняется, говорится в сообщении.

Ранее местные жители рассказали о мощных взрывах над Краснодарским краем, которые начались около часа ночи. Как рассказали очевидцы, всего прозвучало более десятка громких хлопков в разных районах.

