Три человека пострадали при ударе БПЛА по порту «Кавказ» в Краснодарском крае

В порту «Кавказ» Темрюкского района в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Пострадавших оперативно госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Источник: Life.ru

Кроме того, в результате падения обломков беспилотников повреждено техническое судно. На территории причального комплекса произошло локальное возгорание, которое удалось быстро ликвидировать.

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Кубани также произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание произошло на технических установках. К ликвидации пожара привлечены оперативные и специальные службы.

Напомним, серия взрывов прогремела ночью в Краснодарском крае. Жители сообщили о звуках сирен и работе систем противовоздушной обороны в различных районах региона. По их словам, в разных частях края прозвучало более десяти взрывов. Очевидцы также рассказали о пожаре в одном из районов.

