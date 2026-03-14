Пожар начался на Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в субботу, 14 марта, сообщил оперативный штаб региона.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Огонь охватил технические установки предприятия. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы, принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников на порт «Кавказ» в Темрюкском районе пострадали три человека. При падении обломков дронов также повреждено техническое судно, на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше