При атаке БПЛА в порту «Кавказ» на Кубани пострадали три человека

Три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском кране, информирует оперштаб Кубани.
Это произошло в Темрюкском районе в порту «Кавказ». Пострадавшие госпитализированы.
Кроме того, повреждено техническое судно, было зафиксировано возгорание.
«В результате атаки БПЛА в порту “Кавказ” Темрюкского района пострадали три человека. Их оперативно госпитализировали, оказывают медицинскую помощь. Также из-за падения обломков беспилотников повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали. На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении оперштаба.
По данным оперштаба, в Краснодаре объявили угрозу атаки БПЛА. В Северском районе и Новороссийске отражается атака украинских беспилотников.