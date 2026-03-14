В Комсомольске-на-Амуре осудят женщину, ударившую мужа ножом во время ссоры

Как сообщила пресс-служба городского УМВД, установлено, что женщина готовила на кухне, когда к ней подошел пьяный муж, начал толкать, мешать процессу и пытаться вырвать нож. Обернувшись, она ударила его в живот, а после испугалась и вызвала скорую.