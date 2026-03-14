В Комсомольске-на-Амуре осудят женщину, ударившую мужа ножом во время ссоры

В Комсомольске-на-Амуре осудят женщину, что ударила пьяного супруга ножом в живот во время бытовой ссоры. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: Комсомольская правда

В октябре прошлого года в городскую больницу поступил 51-летний мужчина с ножевым ранением брюшной полости. Медики сообщили в полицию о госпитализации горожанина с признаками причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемой оказалась 43-летняя супруга комсомольчанина, она призналась в содеянном.

Как сообщила пресс-служба городского УМВД, установлено, что женщина готовила на кухне, когда к ней подошел пьяный муж, начал толкать, мешать процессу и пытаться вырвать нож. Обернувшись, она ударила его в живот, а после испугалась и вызвала скорую.

Уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», направлено в суд. На время процесса комсомольчанка оставлена под подпиской о невыезде.