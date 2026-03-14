На Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА произошёл пожар

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае зафиксировано возгорание из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, информирует оперштаб Кубани.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
Кроме того, в оперштабе рассказали, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотников украинских войск в Темрюкском районе в порту «Кавказ». Было повреждено судно.
По информации оперштаба, в Краснодаре объявили угрозу атаки БПЛА. В Северском районе и Новороссийске отражается атака украинских беспилотников.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины нанёс удар по автомобилю в Краснояружском округе, погиб врач-рентгенолог.