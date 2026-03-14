Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА произошёл пожар

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание из-за атаки беспилотника украинских войск, сообщает оперштаб Кубани.

Источник: Аргументы и факты

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае зафиксировано возгорание из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, информирует оперштаб Кубани.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«На Афипском НПЗ в Северском районе произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Загорелись технические установки. На месте работают оперативные и специальные службы. Принимаются меры по ликвидации пожара», — говорится в сообщении.

Кроме того, в оперштабе рассказали, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотников украинских войск в Темрюкском районе в порту «Кавказ». Было повреждено судно.

По информации оперштаба, в Краснодаре объявили угрозу атаки БПЛА. В Северском районе и Новороссийске отражается атака украинских беспилотников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины нанёс удар по автомобилю в Краснояружском округе, погиб врач-рентгенолог.

