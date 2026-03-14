ФСБ задержала мужчину за оправдание терроризма и призывы атаковать Крымский мост

Сотрудники ФСБ задержали в Чите 42-летнего уроженца города, который позднее переехал в Петербург. Мужчину подозревают в публичном оправдании терроризма и призывах к ударам по Крымскому мосту. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
По данным следствия, фигурант участвовал в Telegram-чатах антироссийской направленности, где оставлял комментарии, доступные широкому кругу пользователей. В них он оправдывал действия украинских спецслужб и призывал наносить ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Крымского моста.
Злоумышленника задержали по прибытии в Читу. Следственный отдел УФСБ по Забайкальскому краю возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета), передает ТАСС.
В этот же день ФСБ России сообщила о задержании двух граждан страны, которые, по данным ведомства, собирали сведения о военных объектах и частях на территории Московской, Тульской и Тверской областей по заданию украинской разведки.