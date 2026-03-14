Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала мужчину за оправдание терроризма и призывы атаковать Крымский мост

Сотрудники ФСБ задержали в Чите 42-летнего уроженца города, который позднее переехал в Петербург. Мужчину подозревают в публичном оправдании терроризма и призывах к ударам по Крымскому мосту. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, фигурант участвовал в Telegram-чатах антироссийской направленности, где оставлял комментарии, доступные широкому кругу пользователей. В них он оправдывал действия украинских спецслужб и призывал наносить ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Крымского моста.

Злоумышленника задержали по прибытии в Читу. Следственный отдел УФСБ по Забайкальскому краю возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета), передает ТАСС.

В этот же день ФСБ России сообщила о задержании двух граждан страны, которые, по данным ведомства, собирали сведения о военных объектах и частях на территории Московской, Тульской и Тверской областей по заданию украинской разведки.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
