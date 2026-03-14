Mash: В Краснодаре обломки БПЛА упали у многоэтажек, повреждены авто и маршрутка

В Прикубанском округе Краснодара обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали между жилыми многоэтажками. Об этом в субботу, 14 марта, рассказали местные жители.
По данным очевидцев, дрон повредил газовую трубу, задел припаркованные автомобили и маршрутное такси. Официального подтверждения информации о повреждениях и возможных пострадавших на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников на порт «Кавказ» в Темрюкском районе пострадали три человека. При падении обломков дронов также повреждено техническое судно, на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.
Кроме того, на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание после падения обломков БПЛА.