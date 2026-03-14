Fars: в центре Ирана за нелегальную раздачу интернета задержали 13 человек

КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Службы безопасности задержали 13 человек в городе Кум в центре Ирана за нелегальную раздачу интернета. Об этом сообщило агентство Fars.
По его данным, у задержанных конфисковали три устройства Starlink.
Доступ к свободному интернету в Иране перекрыт с 28 февраля, когда Израиль и США начали военную операцию. Использование в исламской республике спутникового интернет-оборудования, включая Starlink, было объявлено вне закона после предыдущего конфликта с еврейским государством в июне 2025 года.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.