На нефтеперерабатывающем заводе в Техасе произошёл взрыв и сильный пожар. Видео © X / Worldsource24.
Крупное возгорание не могут потушить уже несколько часов. На месте работают пожарные расчёты. Точные причины взрыва пока неизвестны, но власти рассматривают разные версии.
Среди основных — атака, за которой может стоять один из наркокартелей Мексики или Венесуэлы, либо КСИР (Корпус стражей исламской революции). Официального подтверждения этой информации пока нет, ситуация уточняется.
Ранее с территории Бахрейна был нанесён ракетный удар по Ирану. Это первый подтверждённый случай атаки на Исламскую Республику непосредственно из страны Персидского залива с начала войны. В Бахрейне, где базируется Пятый флот США, 7 марта была сделана видеозапись пуска ракет. По видео невозможно определить, чьи военные — американские или бахрейнские — осуществили запуск. Бахрейн официально опроверг участие своих военных в наступательных операциях.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.