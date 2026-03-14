В Находке женщина украла телефон у пожилой пары, приютившей ее в бане

В Ливадии разыгралась некрасивая история с отягчающими обстоятельствами. Местная жительница, заглянувшая погреться в баню к пенсионерам, не нашла ничего лучше, чем обокрасть приютивших ее стариков. Теперь ей грозит до пяти лет колонии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Все произошло на частном участке, где в бане временно проживала пожилая пара — их дом сгорел. 42-летняя женщина зашла к ним погреться и увидела спящих стариков. Вместо того чтобы тихо уйти, она украла мобильный телефон стоимостью более 10 тысяч рублей и скрылась.
Пенсионеры, проснувшись, обнаружили пропажу и вызвали полицию. Стражи порядка оперативно задержали подозреваемую, которая уже дала признательные показания.
Заведено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полицейские проверяют, не причастна ли фигурантка к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.