В Киеве и Сумах прогремели мощные взрывы

Взрывы зафиксированы на территории Украины, по данным украинских средств массовой информации, в частности, взрывы произошли в Киеве.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошёл в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

Кроме того, взрывы прогремел в Сумах.

«В Сумах был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Сумской, а также Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях включены сирены.

Взрывы также произошли в Николаеве, Одессе и городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.

