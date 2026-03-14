В Киеве и Сумах прогремели мощные взрывы

Взрыв произошёл в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
Кроме того, взрывы прогремел в Сумах.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Сумской, а также Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях включены сирены.
Взрывы также произошли в Николаеве, Одессе и городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.