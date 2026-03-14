В Новосибирске продлили сроки экспертизы по обрушению ТЦ в Первомайке

В Новосибирске сроки экспертизы по обрушению ТЦ на Первомайке сдвинулись на май. Об этом сообщил КП-Новосибирск адвокат владельца ТЦ Евгений Старостенко.
— Защита поставила свои вопросы, следователи включили их в повестку. Нам сообщили, что ориентировочно экспертиза пройдет в мае, не ранее, — сообщил КП-Новосибирск Евгений Старостенко, адвокат Сергея Турукова.
Ранее следователи сообщали адвокату, что он может ознакомиться с результатами экспертизы 13 марта.
Напомним, ЧП произошло днем 21 января на улице Наумова, 26. В двухэтажном торговом центре рухнула кровля, под завалами на втором этаже оказались две покупательницы и сотрудник ТЦ. Женщины чудом выжили при обрушении, одна из них почти не пострадала, вторая попала в больницу с переломами. Мужчину достали последним, он скончался в машине скорой помощи от полученных травм.
По предварительной информации причиной обрушения стал скопившийся на крыше снег, который продавил конструкцию кровли. Следователи возбудили уголовное дело, задержали владельца ТЦ Серегя Турукова. Суд отправил его в СИЗО, адвокат обжаловал арест с просьбой изменить меру пресечения.