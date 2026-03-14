В Новосибирске продлили сроки экспертизы по обрушению ТЦ в Первомайке

Напомним, ЧП произошло днем 21 января на улице Наумова, 26. В двухэтажном торговом центре рухнула кровля, под завалами на втором этаже оказались две покупательницы и сотрудник ТЦ. Женщины чудом выжили при обрушении, одна из них почти не пострадала, вторая попала в больницу с переломами. Мужчину достали последним, он скончался в машине скорой помощи от полученных травм.