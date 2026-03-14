Где Алина: выяснились новые детали о поиске пропавших в Звенигороде детей

Накануне праздничного воскресенья, 8 марта, подмосковный Звенигород потрясла страшная пропажа сразу троих детей. Вечером 7 марта 13-летняя Алина, 12-летние Богдан и Ваня ушли гулять и исчезли.
К их поискам подключились сотни местных жителей, волонтеров и спасателей. Однако чуда не произошло. 11 марта в Москве-реке обнаружили тело Вани, спустя еще два дня — тело Богдана. Алину ищут до сих пор.
Что известно о пропаже, где нашли детей и есть ли шансы найти Алину живой — в материале aif.ru.
Следы оборвались возле реки.
Вечером 7 марта в поселке Игнатьево на окраине Звенигорода трое подростков ушли гулять и не вернулись домой. По данным следствия, школьники планировали поздравить подругу с наступающим Международным женским днем на природе, у берега Москвы-реки.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они заходят в продуктовый магазин за шоколадкой, после чего направляются в сторону реки. С этого момента их местонахождение оставалось неизвестным, а мобильные телефоны перестали отвечать.
Сотни людей несколько дней подряд прочесывали местность. Важной зацепкой стала обнаруженная на берегу реки шапка, родители одного из мальчиков опознали ее. Тогда же появилась версия, что дети дошли до реки, вышли на ледяной покров и провалились.
Найденные тела.
Водолазы и поисковые группы приступили к обследованию акватории. Предположение оказалось верным — спустя четыре дня в реке нашли Ваню. Его тело было в 800 метрах от места предполагаемого падения в воду.
Спасатели не прекращали работу и расширили зону охвата. Утром 13 марта акваторию поиска увеличили до 20 километров вниз по течению от места трагедии. В ходе утреннего патрулирования водолазы обнаружили тело второго ребенка — 12-летнего Богдана.
«Акваторию поиска расширили утром 13 марта. Длина трека от штаба вниз по течению составила 20 километров, это расстояние до конечной точки зоны поисков. Наши сотрудники выполняли утреннее патрулирование. Группа вела мониторинг поверхности воды, дошла до конца зоны поисков и при возвращении в обратную сторону где-то на расстоянии 6−7 километров от штаба обнаружила тело», — сообщила aif.ru руководитель пресс-службы Водолазной группы «ДобротворецЪ» София Морозова.
В СК по Московской области страшную находку подтвердили.
«В Звенигороде во время проводимых поисковых мероприятий обнаружено тело второго мальчика в воде, около 7 км от места, где, предположительно, дети провалились под лед. Будут назначены соответствующие экспертизы с целью установления причины смерти ребенка», — отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Проклятое место.
Местные жители на протяжении всех дней поисков старались поддерживать семьи, столкнувшиеся с трагедией. Одна из них, Анна, рассказала, что часто видела этих детей на площадке возле дома. Она же отметила, что водоем в тот районе, где погибли дети, таит в себе много опасностей.
«Место в реке у нас опасное, за 50 лет на моих глазах утонули более 40 человек, в основном взрослые и сильные люди. То русло меняется, то водовороты опасные. Последние вообще повсюду, я давно не захожу в реку из-за этого. Приезжие не знают наши места, но здесь очень опасно», — сказала она.
Некоторые жители уже нарекли это место проклятым.
Судьба пропавших детей.
Пока поиски 13-летней Алины продолжаются, семья 12-летнего Вани, которого нашли первым, уже готовится к похоронам.
«Прощание с Ваней пройдет в субботу, 14 марта, в Храме Рождества Христова в Звенигороде. Начало в 10:45», — сообщила знакомая семьи Ксения.
В это же время на месте поисков продолжат работать следователи, криминалисты и спасатели. Девочку продолжают искать несмотря на сложные погодные условия и стремительное таяние снежного покрова.