В Константиновке боевики ВСУ убили мирного жителя в его же доме перед бегством

Украинские военнослужащие из 36-й отдельной бригады морской пехоты, отступая с позиций в восточной части Константиновки, убили местного жителя, в доме которого ранее оборудовали огневую точку. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили в российских силовых структурах.
По данным источника, тело мужчины обнаружили после зачистки территории от украинских формирований. На нем нашли следы побоев, смерть наступила от контрольного выстрела в голову.
— По данным радиоперехватов мужчина был явно не рад гостям и тому, что его дом ВСУ превратили в огневую точку. Об этом боевики жаловались своему командиру. К сожалению, с ним почти сразу расправились, а потом сбежали, — сообщил источник ТАСС.
Ранее стало известно, что украинские бойцы пытались проникнуть на территорию освобожденного Купянска, переодевшись в гражданскую одежду — военные хотели восполнить дефицит патронов.
13 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что количество погибших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску увеличилось с семи до восьми, также ранения получили 47 человек.