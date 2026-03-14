Лесной пожар второй день бушует под Уссурийском

В субботу зарегистрирован один действующий лесной пожар — он бушует на территории Уссурийского лесничества. Возгорание было обнаружено накануне, к его тушению привлечены силы лесопожарной станции, сообщила пресс-служба МинПрироды Приморья.
«На утро субботы, 14 марта, действует 1 лесной пожар на территории Уссурийского лесничества Пограничного МО. На месте работают 20 сотрудников лесопожарной станции “Приморской авиабазы”, — говорится в сообщении.
Всего за прошедшие сутки в регионе ликвидировали восемь возгораний. Четыре из них произошли на землях лесного фонда: в Анучинском округе (1,5 гектара) и Артемовском городском округе (1 гектар). Там с огнем боролись 10 пожарных «Приморской авиабазы».
Еще четыре пала пришлись на земли иных категорий. Самые крупные из них зафиксированы в Ханкайском округе — 40 гектаров в районе Комиссарово и 15 гектаров у села Пархоменко. Также горела трава в Шкотовском округе (6 гектаров у Многоудобного и 30 гектаров у Штыково) и по 1,5 гектара в Артемовском и Уссурийском городских округах (у Заводского и Пуциловки соответственно). Общая площадь, пройденная огнем за пятницу, составила 98 гектаров.
Отметим, что на сегодняшний день пожароопасный сезон официально объявлен в 18 муниципальных образованиях региона. На территории Владивостока он начал действовать с 10 марта. Кроме того, особый противопожарный режим действует с 10 марта на территории Хасанского муниципального округа.
Напомним, что недавно восемь природных пожаров, охвативших в общей сложности 109 га, ликвидировали в Приморье. Все возгорания произошли на землях иных категорий и были вызваны, в основном, палами сухой растительности.