СК показал фото с места гибели отца и сына, замерзших в Эвенкии

Следователи опубликовали фотографии с места гибели 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына, замерзшие тела которых поисковики обнаружили 12 марта в Эвенкии — на севере Красноярского края.
«В 50 километрах от поселка Тура найдены два тела с признаками переохлаждения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, назначены экспертизы», — рассказали в региональном управлении СК.
По информации следствия, 7 марта северянин с сыном выехали на автомобиле, в прицепе которого находился снегоход, в тайгу. Они двигались к поселку Эконда. В условленное время путники не вернулись. Об исчезновении людей сообщил 11 марта в полицию работодатель мужчины. Тела обнаружили в ходе поисковой операции полицейские и волонтеры.
Автомобиль, оставленный мужчиной на дороге, в 42 километрах от населенного пункта. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Правоохранители полагают, что мужчина с мальчиком в какой-то момент оставили автомобиль и двинулись дальше на снегоходе. Когда он сломался — отправились дальше пешком. Они добрались до одной из охотничьих избушек, потом пошли к другой. По какой-то причине повернули обратно. До первой избушки отец с сыном не дошли полсотни метров.
Согласно данным СК, мама ребенка, с которой его отец разведен, живет в Архангельской области. В минувшем декабре отец забрал ребенка у матери и привез в Эвенкию.
Снегоход, на который пересели отец с ребенком, сломался на полпути. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.