Жители Красноярского края отдали мошенникам 386 млн руб с начала 2026 года

В суды Красноярского края уже направлено 143 уголовных дела.

С начала года аферисты обманули 1087 жителей региона. Суммарный финансовый ущерб составил 386 миллионов рублей — из них 13 миллионов мошенники «увели» у 73 граждан за минувшую неделю.

Как сообщили в прокуратуре, из всех совершённых за два с небольшим месяца преступлений раскрыть удалось пока только 282. В суды Красноярского края направлено 143 уголовных дела.

«В шести случаях граждане стали жертвами фейковых криптобирж. 18 жителей края оказался под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций, спасавших “благополучие”. 16 человек стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины. Семь пользователей соцсетей доверились сообщениям от аккаунтов друзей и знакомых, просивших одолжить деньги. В 26 случаях пострадавшие в Интернете попались на уловки неустановленных лиц путем обмана», — поделились статистикой сотрудники прокуратуры, уточнив, что по каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела.