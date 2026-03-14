Хабаровчанка потеряла миллион рублей после звонка «из поликлиники»

Сначала женщине позвонила якобы сотрудница поликлиники и попросила продиктовать паспортные данные для записи на флюорографию. Через несколько дней позвонила другая женщина, которая сообщила, что пенсионерка якобы передала свои данные мошенникам, а те записали её голос. Теперь, по словам звонившей, с помощью этих данных и голоса злоумышленники могут от её имени обманывать людей, и пенсионерке грозит уголовная ответственность.