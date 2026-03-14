Хабаровчанка потеряла миллион рублей после звонка «из поликлиники»

В Хабаровском крае 76-летняя жительница на этой неделе лишилась 1 миллиона рублей после общения с телефонными мошенниками. Ущерб мог бы составить больше, если бы сотрудники банка не проявили бдительность, сообщили в региональной прокуратуре.
Сначала женщине позвонила якобы сотрудница поликлиники и попросила продиктовать паспортные данные для записи на флюорографию. Через несколько дней позвонила другая женщина, которая сообщила, что пенсионерка якобы передала свои данные мошенникам, а те записали её голос. Теперь, по словам звонившей, с помощью этих данных и голоса злоумышленники могут от её имени обманывать людей, и пенсионерке грозит уголовная ответственность.
Под предлогом помощи незнакомка связала женщину с «юристом». Тот несколько часов объяснял ей, как работают IT-мошенники, и убедил, что единственный способ избежать проблем — задекларировать все наличные деньги. Пенсионерка собрала дома 1 миллион рублей, завернула в чёрный пакет. Поздним вечером к ней пришла пожилая женщина, которую «юрист» назвал курьером. Деньги передали ей с обещанием вернуть через два часа.
На следующий день мошенники позвонили снова и сказали, что в «казначействе» возникли трудности. Они убедили женщину пойти в банк и снять все накопления со счёта. В отделении банка сотрудники остановили пенсионерку и сразу передали информацию в полицию.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Прокуратура Хабаровского края контролирует ход расследования и принимает меры по установлению всех участников преступной схемы.