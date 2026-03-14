Под Волгоградом женщину осудили за удар стулом следователя во время обыска

Следствием и судом установлено, что в августе 2025 года районный суд вынес постановление о разрешении обыска в жилище фигурантки в рамках расследования уголовного дела. Во время обыска женщина, будучи недовольной действиями старшего следователя, нанесла ему удар по правой кисти деревянным стулом. В результате, как отмечается, она причинила пострадавшему физическую боль и гематому.