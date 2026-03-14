Белангло: семь тел, одна дорога и человек, которого Австралия искала три года

19 сентября 1992 года в лесу Белангло на юго-западе Нового Южного Уэльса нашли первое тело. На следующий день полиция обнаружила второе. Позже было официально установлено, что это были британские туристки Джоанн Уолтерс, 22 года, и Каролайн Кларк, 21 год. ABC в своей хронологии указывает именно эти даты: 19 сентября — первое обнаружение, 20 сентября — второе.
В ранних публичных публикациях этот эпизод часто пересказывали по-разному — как находку «туристами», «бегунами» или «ориентировщиками». Для этой версии важна только подтверждаемая основа: к 20 сентября 1992 года у полиции уже было 2 тела в Белангло, а дальше расследование перестало быть делом об одном исчезновении и стало делом о серии.
Публично доступные материалы не дают надёжной возможности восстановить дословные реплики людей, которые первыми увидели останки. Поэтому здесь не будет вымышленных деталей про «последние шаги», «крик» или «запах». Проверяемо другое: лес Белангло стал местом, где серия впервые получила не форму слуха, а форму вещественного доказательства.
Следователь, который увидел не 2 трупа, а узор.
Руководителем огромной охоты за убийцей позже стал Клайв Смолл, к тому моменту один из заметных сыщиков полиции Нового Южного Уэльса. ABC описывает дело Милата как одну из самых крупных и сложных охот на преступника в истории Австралии и прямо связывает её со Смоллом, который затем подробно рассказывал, как полиция собирала доказательства против Милата.
В этой, максимально проверяемой версии, именно Смолл становится центральной следовательской фигурой. Не потому, что другие сыщики не были важны, а потому, что его роль как лица расследования подтверждена надёжнее и публичнее других. Это важно для точности: если текст претендует на документальную жёсткость, центральный персонаж должен быть закреплён источниками, а не удобством драматургии.
К осени 1992 года у следствия был не только лес, но и первая страшная закономерность. Жертвами оказывались молодые путешественники, связанные с дорогой на юг от Сиднея. Позже ABC суммировала общую картину так: тела 7 жертв нашли в Белангло в 1992 и 1993 годах, а все они были автостопщиками, ехавшими по шоссе Хьюм.
Имена, которые следствие должно было вернуть из небытия.
После первых находок полиция и эксперты установили личности жертв. Ими были Джоанн Уолтерс и Каролайн Кларк — 2 британские путешественницы, исчезнувшие до того, как их история стала частью большой национальной паники. Это подтверждается и хронологией ABC, и более поздними обобщающими материалами о деле.
Затем список начал расти. В октябре 1993 года, по данным той же хронологии ABC, местный житель обнаружил человеческий череп и бедренную кость; после этого полиция нашла тела 19-летних Деборы Эверист и Джеймса Гибсона из Мельбурна. 1 ноября 1993 года нашли череп 21-летней немецкой туристки Симоне Шмидль, а 3 ноября — тела Аньи Хабшайд, 20 лет, и Габора Нойгебауэра, 21 год, тоже из Германии.
Позже ABC в материале о смерти Милата свела этот перечень в один абзац: среди 7 жертв были Эверист, Гибсон, Шмидль, Хабшайд, Нойгебауэр, Кларк и Уолтерс. Эта сводка важна потому, что она подтверждает не только имена, но и возраст, гражданство и главное — единый контур дела, который в начале 1990-х складывался мучительно медленно.
Шоссе Хьюм как общая линия.
Шоссе Хьюм стало для следствия не просто географией, а логикой. ABC прямо пишет, что жертвы были автостопщиками, двигавшимися на юг по этой трассе, и исчезали в период с 1989 по 1992 год. Уже это разрушало удобную иллюзию, будто полиция имеет дело с чередой не связанных между собой исчезновений.
Для будущего лонгрида важно удержать меру. Можно было бы написать, что «дорога сама вела к убийце», но это было бы литературой, а не расследованием. Проверяемо другое: у следствия появились 3 опорные точки — молодые путешественники, автостоп, одна трасса. Именно из таких повторяющихся элементов обычно и собираются серийные дела, особенно если полиция изначально не имеет ни признания, ни очевидца, ни прямой связи между эпизодами.
Жестокость, которую уже нельзя было списать на случай.
Когда дело дошло до суда и последующих официальных пересказов, стало ясно, насколько неодинаковыми были способы убийства и насколько это осложняло раннее распознавание серии. ABC, опираясь на судебные документы, писала, что 2 жертвы были многократно расстреляны в голову, 1 была обезглавлена, 3 получили удары ножом, которые должны были вызвать паралич, причём у 2 спинной мозг был полностью перерезан. В тех же судебных документах, на которые ссылается ABC, говорилось, что все жертвы, кроме одной, подверглись «sexual interference» до или после смерти.
Эти детали не нужны ради шока. Они нужны ради следственной логики. Разные способы убийства могли мешать полиции раньше увидеть единого преступника. Но после Белангло различия перестали скрывать главное: один и тот же лес, один и тот же коридор исчезновений, один и тот же тип жертв.
Почему расследование оказалось таким трудным.
Сегодня легко написать, что полиция «должна была понять всё раньше». Но национальной координации, к которой привыкли современные расследования пропавших, в Австралии тогда не было в нынешнем виде. Национальный координационный центр по пропавшим без вести при Австралийской федеральной полиции был создан только в 2006 году, чтобы как раз обеспечивать общенациональную координацию и дополнять работу полиций штатов и территорий.
Это не значит, что дело Милата автоматически привело к созданию именно этого центра — такой прямой причинно-следственной формулы без специального документа лучше не писать. Но это точно значит, что в конце 1980-х и начале 1990-х Австралия работала в гораздо менее связанном режиме, чем сегодня. Для следователя вроде Смолла это означало простую и тяжёлую вещь: серию нужно было не просто раскрыть, её нужно было сначала увидеть.
Имя, которое ещё не стало главным.
К осени 1993 года у полиции уже была картина из 7 жертв и одного леса. Но у неё всё ещё не было фигуры, которую можно было бы предъявить суду. Поворот наступил не в Белангло, а в старом полицейском документе о выжившем британском автостопщике Поле О’Найонсе. Именно его история позже станет тем мостом, который соединит лес, трассу и имя Ивана Милата.
На этом этапе важна одна проверяемая граница. В публичных и экранных версиях дела часто возникает соблазн превратить расследование в прямую линию: нашли тела, открыли папку, увидели имя, арестовали убийцу. Реальные дела так не работают. Проверяемо лишь то, что к моменту ареста Милата в 1994 году полиция уже прошла через одно из крупнейших расследований в истории страны, а ключ к прорыву дал именно уцелевший свидетель.
Свидетель, который остался жив.
К моменту, когда полиция нашла тела в Белангло, в архивах уже лежал один документ, который позже станет центральным для дела. Это было заявление британского туриста Пола О’Найонса. Он дал его полиции ещё 25 января 1990 года после нападения на трассе Хьюм.
О’Найонс путешествовал автостопом между Сиднеем и южными районами штата Новый Южный Уэльс. В тот день его подобрал мужчина на автомобиле. Позже следствие установит, что этим водителем был Иван Милат (факты подтверждаются материалами суда штата Новый Южный Уэльс и хронологиями ABC).
Поездка, которая превратилась в нападение.
О’Найонс сел в автомобиль, рассчитывая доехать до Сиднея. По его показаниям, сначала поездка выглядела обычной: водитель разговаривал спокойно, задавал вопросы о путешествии и маршруте.
Через некоторое время машина свернула с шоссе Хьюм на боковую дорогу. О’Найонс позже рассказывал полиции, что вскоре заметил в автомобиле оружие. Затем водитель попытался связать ему руки. Это было ключевое свидетельство, которое следствие позже представит суду.
Побег.
По показаниям О’Найонса, ему удалось открыть дверь автомобиля и выпрыгнуть наружу. После этого водитель начал стрелять.
О’Найонс побежал к дороге и остановил проезжавшую машину. За рулём находилась женщина, которая отвезла его в ближайший полицейский участок. Именно там было зарегистрировано заявление о нападении.
Эта запись станет одним из ключевых документов обвинения.
Почему заявление не привело к аресту.
Когда О’Найонс подал заявление, полиция не смогла установить личность нападавшего. Описание автомобиля и внешности водителя было недостаточным, чтобы быстро найти подозреваемого.
Кроме того, в тот момент у полиции не было информации о серии исчезновений. Поэтому дело осталось одним из сотен зарегистрированных эпизодов нападения на дороге. Только спустя несколько лет его снова поднимут из архива.
Когда следствие вернулось к старому протоколу.
После обнаружения тел в Белангло следственная группа начала проверять старые заявления о нападениях и исчезновениях. Именно тогда детективы снова увидели протокол О’Найонса. В нём содержалось описание нападавшего.
Следствие сопоставило его с человеком, который уже попадал в поле зрения полиции. Этого человека звали Иван Роберт Марко Милат.
Опознание.
В 1994 году полиция пригласила О’Найонса для опознания подозреваемого. Ему показали несколько фотографий. Он указал на одного человека. Это был Иван Милат. Позже это опознание станет одним из центральных доказательств обвинения на процессе.
Человек, который теперь стал главной целью следствия.
После опознания Милат перестал быть просто фигурой в полицейских архивах. Он стал главным подозреваемым в деле о семи убийствах. Следственная группа начала готовить операцию по его задержанию.
Для детектива Клайва Смолла и его коллег это означало начало нового этапа расследования — этапа, когда подозрения нужно было превратить в доказательства.
Человек по имени Иван Милат.
Иван Роберт Марко Милат родился 27 декабря 1944 года в Сиднее. Он был одним из 14 детей в семье хорватских иммигрантов Стипе и Марии Милат. Семья жила в западных пригородах Сиднея — районе, где многие работали на строительстве дорог и в транспортных компаниях. Эти детали подтверждаются судебными материалами и биографическими справками, опубликованными в прессе после ареста Милата.
Первые конфликты с законом.
Полицейские архивы показывают, что Милат начал попадать в поле зрения полиции ещё подростком. В его досье фиксировались эпизоды краж, угонов автомобилей и мелких правонарушений. В 1971 году он был осуждён за вооружённое ограбление и получил срок заключения. Позже в его биографии появлялись дела о нападениях и незаконном хранении оружия. Однако ни одно из этих дел не связывало его с убийствами.
Работа и образ жизни.
К концу 1980-х Милат работал на строительстве дорог и в дорожных подрядных компаниях. Работа требовала постоянных поездок по штату Новый Южный Уэльс. Он хорошо знал сельские дороги и лесные районы южных нагорий. Именно эти маршруты позже окажутся связаны с исчезновениями туристов.
Шоссе, где исчезали люди.
Шоссе Хьюм соединяет Сидней и Мельбурн — два крупнейших города Австралии. В конце 1980-х эта трасса стала популярным маршрутом для иностранных путешественников. Тысячи молодых людей пересекали страну автостопом. По данным расследования, большинство жертв Милата передвигались именно так.
Как следствие собирало доказательства.
После опознания Милата Полом О’Найонсом детектив Клайв Смолл и его команда начали проверять все доступные данные.
Следователи анализировали:
маршруты передвижения подозреваемого.
его автомобиль.
связи с районами исчезновения туристов.
Особое внимание уделялось району лесного массива Белангло, где нашли тела.
Наблюдение.
Полиция начала скрытое наблюдение за Милатом.
Следователи фиксировали его передвижения и образ жизни.
Также проверялись показания свидетелей, которые могли видеть его на трассе Хьюм.
Эти действия постепенно укрепляли подозрения.
Почему арест нельзя было провести сразу.
Несмотря на серьёзные подозрения, у полиции всё ещё не было достаточных доказательств для обвинения в убийстве.
Опознание свидетелем само по себе было недостаточным.
Следствию требовались вещественные доказательства, которые напрямую связывали бы Милата с жертвами.
Поэтому детектив Смолл принял решение подготовить масштабную операцию.
Подготовка операции.
Весной 1994 года полиция получила ордер на арест Милата и обыск его дома.
Следственная группа готовила операцию несколько недель.
Цель была простой и одновременно сложной: найти доказательства, которые смогут выдержать суд.
День, когда расследование перешло в фазу ареста.
22 мая 1994 года полиция штата Новый Южный Уэльс провела операцию по задержанию Ивана Милата.
К этому моменту следственная группа под руководством детектива Клайва Смолла уже несколько месяцев собирала доказательства.
Основанием для операции стали:
показания Пола О’Найонса.
анализ исчезновений на шоссе Хьюм.
связь подозреваемого с районом Белангло.
В операции участвовали сотрудники уголовного розыска и подразделения специального назначения.
Арест.
Полиция прибыла в дом Милата в пригороде Игл-Вейл на юго-западе Сиднея рано утром.
Следователи вошли в дом и задержали подозреваемого.
По данным полиции, арест прошёл без серьёзного сопротивления.
После этого начался обыск.
Именно он станет решающим моментом всего расследования.
Дом, который стал местом сбора доказательств.
Следователи тщательно проверяли помещения дома, гараж и хозяйственные постройки.
По материалам суда, в доме обнаружили большое количество туристического снаряжения.
Это само по себе не являлось доказательством преступления.
Но несколько предметов оказались критически важными.
Фотоаппарат.
Одной из первых находок стал фотоаппарат.
Эксперты проверили серийный номер.
Он совпал с номером камеры, принадлежавшей немецкой туристке Симоне Шмидль, пропавшей в 1989 году.
Это стало первой прямой уликой, связывающей Милата с одной из жертв.
Рюкзак.
Следователи также обнаружили рюкзак британской туристки Каролайн Кларк.
Идентификация была возможна благодаря маркировке и описаниям вещей, которые родственники жертв предоставили полиции.
Эта находка стала вторым важным элементом доказательной базы.
Оружие.
Во время обыска полиция обнаружила несколько единиц огнестрельного оружия.
Криминалисты провели баллистическую экспертизу.
По данным судебных материалов, одна из винтовок совпала с характеристиками пуль, извлечённых из тел жертв.
Это стало одним из самых серьёзных доказательств обвинения.
«Трофеи».
Следствие также установило, что в доме Милата находились различные вещи, принадлежавшие туристам.
Среди них были:
спальные мешки.
туристические ножи.
палатки.
рюкзаки.
Прокуратура позже утверждала, что Милат сохранял эти предметы как трофеи.
Как следствие восстановило схему преступлений.
После ареста полиция реконструировала предполагаемую схему преступлений. По версии обвинения, Милат подбирал автостопщиков на шоссе Хьюм, предлагал подвезти их в сторону Сиднея, сворачивал на лесные дороги Белангло и там совершал убийства.
Эта версия позже была представлена суду.
Детали убийств.
Судебно-медицинские экспертизы показали, что убийства совершались разными способами.
Согласно материалам суда: некоторые жертвы были застрелены, другие получили ножевые ранения, а одна жертва была обезглавлена. Именно разнообразие способов убийства изначально затруднило распознавание серии.
Когда дело стало готово к суду.
После завершения обыска и экспертиз прокуратура начала формировать обвинительное дело.
Следственная группа собрала сотни доказательств:
вещественные улики.
результаты экспертиз.
показания свидетелей.
показания Пола О’Найонса.
К 1996 году дело было готово к передаче в суд.
Судебный процесс.
Судебный процесс против Ивана Милата начался в 1996 году.
Он стал одним из крупнейших уголовных процессов в истории Австралии.
Обвинение строилось на: вещественных доказательствах, баллистической экспертизе, показаниях свидетелей и непосредственно Пола О’Найонса.
Процесс, который следила вся страна.
Судебный процесс по делу Ивана Роберта Марко Милата начался 18 марта 1996 года в Верховном суде штата Новый Южный Уэльс.
Слушания продолжались несколько месяцев.
Прокуратура представила доказательства по семи эпизодам убийств, совершённых в период 1989—1992 годов.
Жертвами были: Дебора Эверист (19 лет) — Австралия; Джеймс Гибсон (19 лет) — Австралия; Симоне Шмидль (21 год) — Германия; Габор Нойгебауэр (21 год) — Германия; Анья Хабшайд (20 лет) — Германия.
Все они путешествовали автостопом. Все исчезли на шоссе Хьюм.
Доказательная база.
Обвинение опиралось на несколько ключевых элементов.
Первым были вещи жертв, найденные в доме Милата во время обыска 1994 года.
Вторым — баллистическая экспертиза, связавшая оружие Милата с пулями, найденными в телах.
Третьим — показания свидетеля Пола О’Найонса, который выжил после нападения.
По данным судебных документов, именно совокупность этих доказательств позволила обвинению убедить присяжных.
Свидетель, который выжил.
Пол О’Найонс стал одним из центральных свидетелей процесса.
Он подробно рассказал суду о нападении на трассе Хьюм в январе 1990 года.
По его словам, водитель попытался связать его верёвкой.
О’Найонсу удалось выпрыгнуть из машины и остановить автомобиль на дороге.
В суде он указал на Милата как на нападавшего.
Приговор.
27 июля 1996 года присяжные признали Ивана Милата виновным по всем семи эпизодам убийства.
Судья назначил ему семь пожизненных сроков лишения свободы.
Приговор не предусматривал возможности условно-досрочного освобождения.
На тот момент это было одно из самых суровых наказаний в истории судебной системы Австралии.
Тюрьма строгого режима.
После суда Милата перевели в исправительный центр Гоулберн.
Это одна из самых защищённых тюрем Австралии.
По данным исправительной службы штата Новый Южный Уэльс, Милат находился в блоке усиленной безопасности.
Он провёл там более двадцати лет.
Попытка побега.
В 1997 году Милат участвовал в попытке побега вместе с другим заключённым.
По данным администрации тюрьмы, заключённые использовали металлические предметы, чтобы повредить двери камер.
Попытка была быстро пресечена сотрудниками учреждения.
После этого режим содержания Милата был ужесточён.
Апелляции.
В течение следующих лет Милат неоднократно подавал апелляции.
Он утверждал, что расследование было проведено неправильно.
Суды рассмотрели несколько его жалоб.
Все апелляции были отклонены.
Последние годы.
В 2019 году состояние здоровья Милата резко ухудшилось.
Врачи диагностировали рак пищевода.
Заключённого перевели в больницу при тюрьме Гоулберн.
27 октября 2019 года Иван Милат умер в возрасте 74 лет.
Ошибки системы.
После завершения процесса полиция штата Новый Южный Уэльс провела анализ расследования.
Выяснилось, что первые предупреждения появились ещё в 1990 году, когда Пол О’Найонс сообщил полиции о нападении.
Однако его заявление тогда не было связано с исчезновениями других людей.
В начале 1990-х Австралия не имела централизованной национальной базы данных пропавших людей.
Это осложняло координацию между полицейскими подразделениями разных регионов.
Изменения после дела.
Расследование убийств в Белангло стало одним из факторов реформирования систем обмена информацией между полицейскими структурами.
В последующие годы в Австралии появились национальные программы координации расследований исчезновений.
Сегодня эти системы позволяют быстрее сопоставлять дела из разных штатов.
Возвращение в Белангло.
Сегодня лес Белангло выглядит почти так же, как и тридцать лет назад.
Эвкалиптовые деревья стоят вдоль тех же грунтовых дорог.
Туристы иногда приезжают сюда на выходные.
Место, где были найдены первые останки, не отмечено памятным знаком.
Но именно здесь в 1992 году одна находка превратила несколько исчезновений в одно из крупнейших расследований в истории Австралии.
И именно здесь началась история, которая привела следствие к человеку по имени Иван Милат.