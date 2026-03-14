Al Hadath: посольство США атаковано в Багдаде

По посольству США в Багдаде нанесен удар.

В Багдаде атаковано посольство США, сообщает арабский телеканал Al Hadath.

В иракских службах безопасности уточнили, что по американской дипмиссии в столице Ирака был нанесен удар. Целью атаки, предположительно, были системы ПВО, находящиеся на территории посольства США.

Подробности удара не раскрываются.

Ранее Иран заявил о ракетном ударе по авианосцу США «Авраам Линкольн». В Тегеране утверждают, что из-за полученных повреждений авианосец вышел из строя и покинул регион.

В КСИР также заявили о контроле над частью воздушного пространства Израиля.

