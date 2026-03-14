В лобовом ДТП под Миассом погибли четыре человека

Ни водители, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Вечером 13 марта на территории Миасского округа лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада Приора» и SsangYong Rexton. В результате смертельные травмы получили оба водителя и пассажиры отечественного авто, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 9 часов вечера на 20 километре трассы Миасс — Карабаш — Кыштым. В результате внезапного столкновения автомобили смяло. 59-летний водитель внедорожника и 23-летний водитель «Лады» погибли. В отечественном авто смертельные травмы также получили 25-летний и 34-летний пассажиры.

В областной ГАИ уточнили, что ни один участник ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

Что стало причиной аварии, выясняют следователи.