В лобовом ДТП под Миассом погибли четыре человека

Вечером 13 марта на территории Миасского округа лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада Приора» и SsangYong Rexton. В результате смертельные травмы получили оба водителя и пассажиры отечественного авто, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Авария произошла около 9 часов вечера на 20 километре трассы Миасс — Карабаш — Кыштым. В результате внезапного столкновения автомобили смяло. 59-летний водитель внедорожника и 23-летний водитель «Лады» погибли. В отечественном авто смертельные травмы также получили 25-летний и 34-летний пассажиры.
В областной ГАИ уточнили, что ни один участник ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.
Что стало причиной аварии, выясняют следователи.