Один человек погиб и один пострадал на пожаре в жилом доме в Феодосии

Огонь охватил одноэтажный жилой дом на улице Виноградная в ночь на субботу.
«Крыша здания была охвачена огнем полностью. При разведке звеном газодымозащитной службы обнаружен 43-летний пострадавший, которого оперативно передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, на месте происшествия также обнаружен 65-летний погибший мужчина», — сказано в сообщении.
Спасатели ликвидировали возгорание на площади 64 квадратных метрах. С огнем боролись 20 человек и восемь единиц техники.
«Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — добавили в МЧС.
