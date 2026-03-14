Один человек погиб и один пострадал на пожаре в жилом доме в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости Крым. Один мужчина погиб и еще один пострадал во время пожара в частном жилом доме в Феодосии. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

Источник: МЧС РФ

Огонь охватил одноэтажный жилой дом на улице Виноградная в ночь на субботу.

«Крыша здания была охвачена огнем полностью. При разведке звеном газодымозащитной службы обнаружен 43-летний пострадавший, которого оперативно передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, на месте происшествия также обнаружен 65-летний погибший мужчина», — сказано в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 64 квадратных метрах. С огнем боролись 20 человек и восемь единиц техники.

«Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — добавили в МЧС.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше