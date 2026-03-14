Все три аэропорта Вашингтона возобновили работу после нескольких часов перерыва

Ранее в Кемеровской области турист с сотрясением пропал, выйдя покурить перед рейсом. 44-летний мужчина, находившийся на отдыхе в Шерегеше, получил сотрясение мозга в результате падения во время катания на лыжах. Несмотря на травму, он отказался от госпитализации, поскольку планировал вылет домой в Читу. По прибытии в аэропорт для ночного рейса, турист вышел покурить и впоследствии был обнаружен заблудившимся на территории аэропорта, проведя там всю ночь.