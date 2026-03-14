Два района Ростовской области атаковали БПЛА в ночь на 14 марта

На севере Ростовской области выдалась тревожная ночь. Как сообщил утром 14 марта в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь, вражеские БПЛА атаковали два района: Чертковский и Шолоховский. Наши ПВО уничтожили дроны противника.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — сказал глава региона.
Также он добавил, что беспилотная опасность сохраняется и призвал людей к осторожности.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что и-за атаки БПЛА на Левенцовке пострадали три квартиры. Один человек погиб. Жильцов целого подъезда пришлось расселить из-за того, что появилась угроза обращений конструкций.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают