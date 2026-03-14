«За нами выехал автомобиль»: шедший по маршруту Усольцевых мужчина решился на откровенный рассказ

«Мы припарковали автомобиль на небольшой стоянке недалеко от начала маршрута. Уже потом я узнал, что именно там же припарковали свою машину пропавшие Усольцевы. Но мы приехали в 10:30, и стоянка была совершенно пуста. Ни одного автомобиля, кроме нашего, не было», — рассказал Николай в беседе с aif.ru.
Светлая «Шкода» Усольцевых появилась на парковке только к моменту возвращения группы, около 16:30. Пока компания переодевалась, мимо проехал местный житель на квадроцикле, с которым они обсудили предстоящий маршрут. Сам поход до скал Буратинка и Мальвинка занял несколько часов, однако, как подчеркивает мужчина, за все это время в лесу они не встретили ни души. Лес, по его выражению, был «редок, прозрачен и хорошо просматриваем» — туристы не слышали ни голосов, ни криков о помощи, которые могли бы издавать заблудившиеся люди.
Однако главные странности, по словам Зайцева, начались после возвращения. Когда компания выехала из Кутурчина в сторону Красноярска, за ними увязался подержанный легковой автомобиль. Обе машины остановились у магазина в поселке Мина, где мужчина из подозрительной иномарки купил бутылку минералки, после чего сразу же развернулся и поехал обратно в сторону Кутурчина. Турист отмечает, что такая поездка за единственной бутылкой воды выглядела нелогичной. Погода в тот день испортилась только после 18:00, когда начался сильный ливень, что совпало с прогнозами самих туристов, решивших вернуться пораньше.
Сам Николай Зайцев обратился в полицию сразу же, как узнал машину пропавших из телесюжетов. Он предоставил следствию треки и скрины переписки, надеясь сузить район поисков. Мужчина также подтвердил, что именно его группу ранее упоминал таежный гид Алексей Исиченко, рассказывая о волонтерах, которые были на маршруте одновременно с Усольцевыми. Долгое время эту информацию считали неподтвержденной, поэтому друг посоветовал Николаю выйти в публичное поле. Турист признается, что до сих пор не понимает, зачем нужно было делиться этой историей, ведь он ничего не видел, однако отмечает: в деле о пропаже людей порой важнее то, чего свидетели не заметили.
Напомним, жители Сибири продолжают обсуждать теории, связанные с исчезновением семьи туристов Усольцевых. Некоторые выразили недовольство возрастающим количеством неправдоподобных версий.
