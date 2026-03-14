«За нами выехал автомобиль»: шедший по маршруту Усольцевых мужчина решился на откровенный рассказ

Сам Николай Зайцев обратился в полицию сразу же, как узнал машину пропавших из телесюжетов. Он предоставил следствию треки и скрины переписки, надеясь сузить район поисков. Мужчина также подтвердил, что именно его группу ранее упоминал таежный гид Алексей Исиченко, рассказывая о волонтерах, которые были на маршруте одновременно с Усольцевыми. Долгое время эту информацию считали неподтвержденной, поэтому друг посоветовал Николаю выйти в публичное поле. Турист признается, что до сих пор не понимает, зачем нужно было делиться этой историей, ведь он ничего не видел, однако отмечает: в деле о пропаже людей порой важнее то, чего свидетели не заметили.