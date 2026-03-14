Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 87 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает пресс-службе Министерства обороны РФ.
Так, 16 дронов сбили над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью.
Помимо этого, шесть БПЛА уничтожили над Белгородской областью, пять — над Ростовской, три — над Самарской, два — над Курской и по одному над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.
Вместе с тем 31 беспилотник сбили над Азовским морем и шесть — над Черным.
— В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует заявление МО РФ ТАСС.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников на порт Кавказ в Темрюкском районе пострадали три человека. При падении обломков дронов также повреждено техническое судно, на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.
Кроме того, на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание после падения обломков БПЛА.