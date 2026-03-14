Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 87 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 87 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает пресс-службе Министерства обороны РФ.

Так, 16 дронов сбили над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью.

Помимо этого, шесть БПЛА уничтожили над Белгородской областью, пять — над Ростовской, три — над Самарской, два — над Курской и по одному над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Вместе с тем 31 беспилотник сбили над Азовским морем и шесть — над Черным.

— В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует заявление МО РФ ТАСС.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников на порт Кавказ в Темрюкском районе пострадали три человека. При падении обломков дронов также повреждено техническое судно, на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Кроме того, на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание после падения обломков БПЛА.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше