В Первоуральске ищут 11-летнюю девочку, которая не вернулась с прогулки

В Первоуральске полицейские и волонтеры развернули поиски 11-летней Дарьи Сидоровой. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
— 13 марта 2026 года не вернулась с прогулки. Может находиться в вашем районе, — сообщают волонтеры.
Особые приметы пропавшей школьницы: рост 144 сантиметра, худощавое телосложение. У девочки русые волосы и голубые глаза.
На момент пропажи была в темно-зеленой курточке, розовом комбинезоне. На ней сапоги черного цвета и белая шапка.
Если вам что-либо известно о местонахождении юной свердловчанки сообщите инфоргам поиска: Анастасия (Хатико) 89931046460 или в полицию по номеру 112.