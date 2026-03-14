В Башкирии обрушилась крыша многоквартирного дома

В селе Краснохолмский Калтасинского района из-за снега частично обрушилась кровля многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

Источник: МЧС РФ

ЧП произошло сегодня рано утром. Из-за обильного скопления снега не выдержала конструкция кровли — частично обрушилась шиферная крыша двухэтажного 16-квартирного жилого дома на улице Фрунзе.

К счастью, никто не пострадал. Все 28 жильцов, восемь из которых — дети, смогли самостоятельно покинуть свои квартиры.

«Обрушение произошло на площади 150 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Все жильцы находятся в своих квартирах», — рассказали в МЧС по Башкирии.

Добавим, прокуратура региона проводит проверку по факту частичного обрушения кровли многоквартирного дома. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.