В Башкирии обрушилась крыша многоквартирного дома

ЧП произошло сегодня рано утром. Из-за обильного скопления снега не выдержала конструкция кровли — частично обрушилась шиферная крыша двухэтажного 16-квартирного жилого дома на улице Фрунзе.
К счастью, никто не пострадал. Все 28 жильцов, восемь из которых — дети, смогли самостоятельно покинуть свои квартиры.
«Обрушение произошло на площади 150 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Все жильцы находятся в своих квартирах», — рассказали в МЧС по Башкирии.
Добавим, прокуратура региона проводит проверку по факту частичного обрушения кровли многоквартирного дома. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.