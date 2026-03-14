Al Hadath: крупнейший штаб КСИР разрушен в Тегеране ударами США и Израиля

Здание крупнейшего в Тегеране штаба Корпуса сил исламской революции (КСИР) серьезно повреждено из-за авиаударов израильских и американских военных. Об этом сообщает арабский телеканал Al Hadath.
По его данным, здание штаба КСИР, который считался одним из самых больших в иранской столице, почти полностью разрушено.
«Крупнейший штаб КСИР в Тегеране был разрушен в результате авиаудара США и Израиля», — сказано в сообщении Al Hadath.
Ранее Al Hadath сообщил об атаке на посольство США в Багдаде. Целью ударов, предположительно, стали расположенные на территории дипмисии США системы ПВО.