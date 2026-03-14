Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Hadath: крупнейший штаб КСИР разрушен в Тегеране ударами США и Израиля

Здание крупнейшего в Тегеране штаба КСИР почти полностью разрушено из-за авиаударов.

Источник: Аргументы и факты

Здание крупнейшего в Тегеране штаба Корпуса сил исламской революции (КСИР) серьезно повреждено из-за авиаударов израильских и американских военных. Об этом сообщает арабский телеканал Al Hadath.

По его данным, здание штаба КСИР, который считался одним из самых больших в иранской столице, почти полностью разрушено.

«Крупнейший штаб КСИР в Тегеране был разрушен в результате авиаудара США и Израиля», — сказано в сообщении Al Hadath.

Ранее Al Hadath сообщил об атаке на посольство США в Багдаде. Целью ударов, предположительно, стали расположенные на территории дипмисии США системы ПВО.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше