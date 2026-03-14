В Красноярске водитель такси украл деньги клиента и купил на них подарки девушке

В Красноярске водитель такси ответит перед судом за кражу 135 тысяч рублей у клиента. Об этом рассказали в краевом МВД. В ноябре 2025 года в полицию обратилась горожанка, которая рассказала, что с ее банковских карт пропали деньги. Было установлено, что женщина с супругом и детьми возвращалась домой из кафе на такси. Выходя из машины, она забыла сумку, в которой находились кошелек с картами и записка с пин-кодами. Под подозрение полиции попал водитель такси.
37-летнего мужчину задержали. Выяснилось, что он увидел оставленную сумку, вытащил оттуда две карты и наличные, а от остальных вещей избавился. С карт он снял 60 тысяч рублей, а остальные деньги потратил в магазинах, в том числе купил телефон и золотое кольцо, которые подарил девушке.
Теперь мужчине грозит до шести лет колонии. Материалы дела направлены в суд.