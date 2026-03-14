В Красноярске водитель такси украл деньги клиента и купил на них подарки девушке

В Красноярске водитель такси ответит перед судом за кражу 135 тысяч рублей у клиента. Об этом рассказали в краевом МВД. В ноябре 2025 года в полицию обратилась горожанка, которая рассказала, что с ее банковских карт пропали деньги. Было установлено, что женщина с супругом и детьми возвращалась домой из кафе на такси. Выходя из машины, она забыла сумку, в которой находились кошелек с картами и записка с пин-кодами. Под подозрение полиции попал водитель такси.