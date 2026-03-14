Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске водитель такси украл деньги клиента и купил на них подарки девушке

Водитель такси из Красноярска ответит перед судом за кражу у клиента 135 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске водитель такси ответит перед судом за кражу 135 тысяч рублей у клиента. Об этом рассказали в краевом МВД. В ноябре 2025 года в полицию обратилась горожанка, которая рассказала, что с ее банковских карт пропали деньги. Было установлено, что женщина с супругом и детьми возвращалась домой из кафе на такси. Выходя из машины, она забыла сумку, в которой находились кошелек с картами и записка с пин-кодами. Под подозрение полиции попал водитель такси.

37-летнего мужчину задержали. Выяснилось, что он увидел оставленную сумку, вытащил оттуда две карты и наличные, а от остальных вещей избавился. С карт он снял 60 тысяч рублей, а остальные деньги потратил в магазинах, в том числе купил телефон и золотое кольцо, которые подарил девушке.

Теперь мужчине грозит до шести лет колонии. Материалы дела направлены в суд.