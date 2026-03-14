Минобороны: украинский БПЛА сбит в Волгоградской области

В Волгоградской области минувшей ночью был сбит один вражеский беспилотник. В Минобороны сообщили, что в период с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта в РФ средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 87 украинских БПЛА самолетного типа. Один из них — в Волгоградской области.
Больше всего беспилотных летательных аппаратов было сбито в Краснодарском крае — 16 штук и над акваторией Азовского моря — 31, 8 — в Крыму, 7 — в Брянской области, по 6 штук — в Белгородской области и над акваторией Черного моря, 5 — в Ростовской области. Также 3 БПЛА уничтожено над Самарской областью, 2 — в Курской области и по одному — в Астраханской и Тульской областях.
Напомним, что в Волгоградской области в ночь на 14 марта была объявлена беспилотная опасность, которая действовала больше 6 часов.
