Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: украинский БПЛА сбит в Волгоградской области

В Волгоградской области минувшей ночью был сбит один вражеский беспилотник. В Минобороны.

В Волгоградской области минувшей ночью был сбит один вражеский беспилотник. В Минобороны сообщили, что в период с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта в РФ средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 87 украинских БПЛА самолетного типа. Один из них — в Волгоградской области.

Больше всего беспилотных летательных аппаратов было сбито в Краснодарском крае — 16 штук и над акваторией Азовского моря — 31, 8 — в Крыму, 7 — в Брянской области, по 6 штук — в Белгородской области и над акваторией Черного моря, 5 — в Ростовской области. Также 3 БПЛА уничтожено над Самарской областью, 2 — в Курской области и по одному — в Астраханской и Тульской областях.

Напомним, что в Волгоградской области в ночь на 14 марта была объявлена беспилотная опасность, которая действовала больше 6 часов.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше