Сын первого главы ДНР Захарченко получил ранение в зоне проведения СВО

По его словам, инцидент произошел во время выполнения боевой задачи в Добровольческом корпусе. Сергей получил ожоги при взрыве канистры с топливом. После ранения его госпитализировали для оказания срочной медицинской помощи.
«Взорвалось топливо в канистре, и, к сожалению, это топливо попало на меня. Не очень приятное чувство — гореть. Со слов врачей, состояние было ближе к тяжёлому», — рассказал Сергей Захарченко.
Он отметил, что лечение заняло около трёх месяцев. Было проведено две операции, пересадили 450 кв. см кожи.
Ранее российский военнослужащий 68 дней в одиночку держал оборону на Красноармейском направлении. 21-летний Сергей Ярашев из Самары потерял обе стопы. После лечения и реабилитации он хочет вернутся в строй. О подвиге президенту рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Боец получал боеприпасы и продовольствие с помощью беспилотников и в конце концов был эвакуирован. Оказалось, что подвиг военнослужащий совершил на первом же боевом задании. 11 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении рядового звездой Героя России.
