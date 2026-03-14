Сын первого главы ДНР Захарченко получил ранение в зоне проведения СВО

Ранее российский военнослужащий 68 дней в одиночку держал оборону на Красноармейском направлении. 21-летний Сергей Ярашев из Самары потерял обе стопы. После лечения и реабилитации он хочет вернутся в строй. О подвиге президенту рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Боец получал боеприпасы и продовольствие с помощью беспилотников и в конце концов был эвакуирован. Оказалось, что подвиг военнослужащий совершил на первом же боевом задании. 11 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении рядового звездой Героя России.