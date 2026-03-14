Женщина получила травму, спасаясь из горящего дома на Ольхоне

13 марта пожарные тушили пламя, охватившее двухэтажный деревянный дом и гараж на улице Лесной в поселке Хужир, остров Ольхон. Сообщение о пожаре поступило поздно ночью, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
К моменту прибытия первого подразделения существовала угроза распространения огня на соседние строения. Три человека смогли самостоятельно эвакуироваться со второго этажа дома через окно. При этом одна из женщин получила травму во время приземления и нуждалась в медицинской помощи.
Пожар удалось локализовать в течение двух часов силами 11 пожарных и 4 единиц техники. Огонь охватил 132 квадратных метра. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать короткое замыкание греющего кабеля, установленного на системе водоснабжения.
К счастью, обошлось без жертв.